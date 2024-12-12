الصِّحَّة بغزَّة: 30 شهيدًا و99 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 433 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,835 شهيدًا و106,356 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين