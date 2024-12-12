بلديَّة رفح: قوات الاحتلال تتعمَّد تحويل المدينة إلى منطقةٍ غير صالحة للحياة

أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، أن التقارير والبيانات الواردة من داخل المدينة تنم عن وجود مخطط لدى قوات الاحتلال لجعل مدينة رفح مدينة غير صالحة للحياة.

وقال الصوفي في تصريحات صحفية، إنّ "قوات الاحتلال التي توغلت داخل مدينة رفح منذ مايو 2023 الماضي، نفَّذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة".

وأوضح أن التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال تظهر جليًا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط كما ظهر في فيديو تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غربي المدينة.

واعتبر أن استقدام قوات الاحتلال لشركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة في سابقة هي الأولى من نوعها في حرب الإبادة الجماعية، يؤكد وجود خطة مبيتة يتم تنفيذها بحق مدينة رفح التي أجبرت قوات الاحتلال أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من سبعة أشهر.

ودعا الصوفي المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي وحماية ما تبقى من مباني ومرافق المدينة.

المصدر / وكالات