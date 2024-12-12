حماس: جرائمُ الاحتلال في الضّفة ستُشْعل الأرضَ لهيبًا تحت أقدامه

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن استمرار عدوان الاحتلال الإرهابي على محافظات الضفة الغربية وما شهدناه الليلة الماضية وصباح اليوم من إعدام شابين في نابلس وقلقيلية لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الممتدة والمتصاعدة.

وأوضح مرداوي، أنّ جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا تحت أقدام جيشه المذعور وستُبقى المقاومة الباسلة حاضرة رغم ما تواجهه من ملاحقة وتضييق من العدو وأعوانه.

وشدّد على أن المقاومة ستبقى على عهد الشهداء، وأن دماءهم نور لمن خلفهم من الثوار والأحرار الذين سيسيرون على دربهم ويحملون السلاح من بعدهم.

وأشاد بتصدي المقاومة لقوات الاحتلال الليلة الماضية لاقتحام مدينة نابلس ومخيماتها، مؤكدًا أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة رسالة للاحتلال بأن نابلس باقية على عهد المقاومة مهما اغتال أو اعتقل أو لاحق وأن الكلمة العليا على هذه الأرض ستظل للمقاومة.

كما أشاد مرداوي بعملية النفق البطولية بين القدس وبيت لحم مساء أمس والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف، أننا "أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية نؤكد أن الاحتلال أمام مزيد من الخيبات فالضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى ستواصل ضرباتها النوعية التي ستهز كيان الاحتلال وتفشل مخططاته العدوانية.

ودعا مرداوي أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية لمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار المقاومة وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه.