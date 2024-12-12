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حماس تُدين اغتيال وزير اللاجئين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانيَّة

12 ديسمبر 2024 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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حماس تُدين اغتيال وزير اللاجئين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانيَّة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدَّة التفجير الإرهابي الذي أدّى إلى اغتيال خليل الرَّحمن حقاني، وزير اللاجئين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، وعددٍ من مرافقيه، في العاصمة الأفغانية كابول.

وعبّرت حماس في بيان صحافي، عن تضامنها الكامل مع الشعب الأفغاني الشقيق.

وأضافت: "نتقدّم بخالص التعازي والمواساة لحكومة تصريف الأعمال، وعائلات الضحايا، سائلين الله تعالى لهم الرَّحمة والمغفرة، وللمصابين الشفاء العاجل، ولذويهم جميل الصَّبر والاحتساب".

وأمس الأربعاء، أعلنت مصادر في العاصمة الأفغانية كابل، مقتل وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني جراء انفجار وقع في مقر وزارته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد قُتل جراء انفجار في وزارة اللاجئين.

بدوره، أكد أنس حقاني ابن شقيق الوزير حقاني مقتل عمه و6 أشخاص آخرين في الانفجار، وأوضح أن الانفجار وقع بينما كان حقاني يغادر المسجد بعد صلاة العصر. وأضاف لرويترز "فقدنا مجاهدًا شجاعًا جدًا، لن ننسى أبدًا تضحياته".

المصدر / فلسطين أون لاين
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