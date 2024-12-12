طائراتٌ مسيَّرة تُهاجم أجواءَ مستوطنات غلاف غزة.. من أين انْطلقت؟

دوّت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في محيط عسقلان جنوب فلسطين المحتلة ومستوطنات غلاف غزة، عقب تسلل طائرات مسيّرة.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن المسيّرة أطلقت من اليمن، وأن مسارها يماثل مسار المسيرة التي سقطت في منطقة "يافنيه" جنوب تل أبيب قبل عدة أيام.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنّ الطائرة المسيرة ما زالت تحلق في أجواء الجنوب ولم تنجح منظومات الدفاع الجوي بالتصدي لها، والتقديرات تشير إلى أنها قادمة من اليمن.

ويوم الإثنين الماضي، أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار كبير في مستوطنة "يفني" جنوب فلسطين المحتلة، جرّاء انفجار طائرة مسيرة قادمة من اليمن.

وقالت المصادر العبرية، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مبنى بعد سماع دوي انفجار كبير "يفني" جنوب فلسطين المحتلة، وانفجار طائرة مسيرة دون تفعيل صافرات الإنذار.

قال المراسل العسكري لإذاعة الاحتلال، دورون كادوش، إن التحقيق الأولي في حادثة المسيرة التي ضربت المبنى في "يفني" يشير إلى أنه تم إطلاق الطائرة بدون طيار من اليمن ودخلت البلاد من البحر في منطقة أشدود.

وفي مرحلة مبكرة من الحادثة، تم بالفعل رصدها بواسطة أنظمة الكشف الجوي، واستدعى الجيش طائرة مقاتلة، والتي لم يكن لديها الوقت لاعتراضها بسبب فقدان الاتصال بالمسيرة. لم تكن القوات الجوية تعرف كيفية حساب مسار الرحلة التقريبي للمسيرة، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذارات. وجاري التحقيق في الحادث.