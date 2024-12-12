"بينهم أسرى محرّرون".. الاحتلال ينفِّذُ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخلَّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الأغبر خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفجر اليوم، تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم بلاطة أعقبها وصول تعزيزات من آليات الاحتلال، وتصدى لهم المقاومون ودارت اشتباكات عنيفة، أصيب خلالها الشاب أبو سليم بالصدر، كما أصيب شاب آخر بالفخذ.

كما نقلت طواقم الإسعاف إصابتين لرجل وامرأة مسنين إلى المستشفى، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب المبرح. وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف، ومنعتها من الوصول لإصابة في شارع العيادة داخل المخيم.

ونصبت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المنازل وفي منطقة الضاحية المطلة على حارات مخيم بلاطة، خلال الاقتحام الواسع للمخيم ومحيطه.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد محمد الأغبر من سكان مخيم بلاطة.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأسير المحرر داود الحروب، وعز الشراونة نجل المبعد أيمن الشراونة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة دير سامت غربي الخليل.

كما اعتقلت الشقيقين الأسيرين المحررين عبد الفتاح ولؤي أبو جحيشة، وعمر النطاح، ومحمد رامي طميزة، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة إذنا غربي الخليل.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال المدينة، وداهمت المنازل واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: محمد عبد العزيز الأسعد، وبرهان عبد العزيز الأسعد، وعدي حسن شقور، وقصي حسن شقور، ومحمد رائد قاق، وأحمد محمد بوزية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وأخضعت عددًا من المواطنين للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن اقتحام مخيم الجلزون رافقه عمليات تخريب إتلاف لمركبات المواطنين، وخط الجنود شعارات عبرية معادية على الجدران.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات