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بالفيديو "اشتباكاتٌ مُسلَّحة وحصارٌ على المنطقة".. شهيدٌ برصاص الاحتلال في قلقيلية

12 ديسمبر 2024 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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ارتقى شهيد برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" عقب اندلاع اشتباكات مسلّحة إثر تسلل قوةٍ صهيونية خاصة إلى مدينة قلقيلية

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد  المواطن محمد عبد الكريم خالد براهمة ( 25 عاما ) برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية واحتجاز جثمانه.

وقالت مصادر صحفية، إنَّ أنباءً أولية تشير إلى عملية اغتيال لعدد من الشبان في قلقيلية بعد تسلل قوات خاصة، وجيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وأظهر مقطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال بجثمان شهيد واحتجازه عقب اغتياله في قلقيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في مدينة قلقيلية بعد تسلل قوات خاصة وسماع أصوات إطلاق نار كثيف واشتباكات.

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد قلقيلية

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