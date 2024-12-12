رابط الغاز: كيفية الاستفادة وخطوات الاستحقاق

أعلنت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية عن بدء الدورة الرابعة لخدمة تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح، خانيونس، والمنطقة الوسطى. وتتيح الهيئة للأسر المقيمة في تلك المناطق إمكانية الحصول على 8 كيلوغرامات من الغاز المنزلي شهرياً، شريطة توفر الكميات اللازمة.

أزمة الغاز في غزة

تعاني غزة من نقص حاد في الغاز نتيجة الحرب والحصار "الإسرائيلي" المتواصل والمطبق منذ أكثر من عام، والذي تسبب في تقييد دخول الكميات المطلوبة إلى القطاع، مما يفاقم معاناة السكان وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

كيفية التسجيل عبر رابط الغاز 2024

للاستفادة من الخدمة، يمكن للمواطنين في المناطق المذكورة التسجيل أو التحقق من بياناتهم من خلال رابط الغاز الرسمي. اضغط هنا للتسجيل.

خطوات استحقاق تعبئة أنبوبة الغاز

لضمان الحصول على الغاز المنزلي، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التسجيل عبر رابط الغاز الرسمي، الموضح أعلاه.

2. انتظار رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل تسليم الأنبوبة للموزع المحدد.

3. دفع تكلفة تعبئة 8 كيلوغرامات من الغاز بقيمة 57 شيكل عند التسليم الأنبوبة.

4. استلام رسالة تفيد بإتمام تعبئة الأنبوبة.

5. التوجه لاستلام الأنبوبة المعبأة.

ملاحظات هامة:

- الخدمة متاحة فقط للأسر المقيمة في محافظات رفح، خانيونس، والوسطى.

- لضمان حقك في الاستفادة، تأكد من إدخال بيانات صحيحة عند التسجيل.

- للمزيد من التفاصيل، تابع الموقع الرسمي للهيئة العامة للبترول.

المصدر / فلسطين أون لاين