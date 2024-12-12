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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 12 ديسمبر

12 ديسمبر 2024 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تكون دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي، وليلاً يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد أمطار متوقعة بنسبة 10٪ في بعض المناطق.

- درجات الحرارة: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 18 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 67٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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