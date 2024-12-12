"مقاوماً مقاتلاً حتَّى النَّفس الأخير".. استشهاد الشَّاب جهاد أبو سليم برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب جهاد أبو سليم (27 عامًا) أصيب بالرصاص الحي بالصدر وأعلن عن استشهاده عقب وصوله إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

ونعت كتائب شهداء الأقصى-شباب الثأر والتحرير، في مخيم بلاطة، الشهيد جهاد أبو سليم، وقالت في بيان لها أنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس مقاوماً مقاتلاً مشتبكاً حتى النفس الأخير خلال تصديه لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم بلاطة".

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم بلاطة أعقبها وصول تعزيزات من آليات الاحتلال، وتصدى لهم المقاومون ودارت اشتباكات عنيفة، أصيب خلالها الشاب أبو سليم بالصدر، كما أصيب شاب آخر بالفخذ.

كما نقلت طواقم الإسعاف إصابتين لرجل وامرأة مسنين إلى المستشفى، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب المبرح.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقم الإسعاف، ومنعتها من الوصول لإصابة في شارع العيادة داخل المخيم.

ونصبت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المنازل وفي منطقة الضاحية المطلة على حارات مخيم بلاطة، خلال الاقتحام الواسع للمخيم ومحيطه.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد محمد الأغبر من سكان مخيم بلاطة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات