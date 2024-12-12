"أطْلقَ المُنفِّذ 22 رصاصةً تجاه الحافلة".. مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين في عمليةٍ بطولية جنوب القدس

قُتل مستوطن "إسرائيلي"، وأصيب ثلاثة آخرين، فجر اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، حاجز "النفق" جنوب القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مستوطنًا "إسرائيليًا" قُتل في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة رقم 291 التابعة لشركة "كافيم" عند مفترق الخضر في "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، وأصيب 3 آخرين بجروح مختلفة.

وأشارت مصادر عبرية إلى أنّ المنفذ أطلق 22 رصاصة صوب الحافلة قبل انسحابه قرب حاجز الخضر جنوب القدس، وأسفرت عن قتيل و3 إصابات بينها حالة بالغة الخطورة، وأخرى متوسطة.

وقال الجيش "الإسرائيلي" في بيان إن مسلحًا نفذ الهجوم على الحافلة ولاذ بالفرار، مشيرًا إلى أن الجنود يلاحقون المنفذ ونصبوا حواجز مرورية وحاصروا منزلًا في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، للاشتباه بوجود منفذ عملية إطلاق النار داخله.

ونوّهت القناة 12 العبرية إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية.

وذكرموقع حدشوت بزمان العبري، أنّ منفذ عملية إطلاق النار توجه إلى مقر أجهزة أمن السلطة في بيت لحم للحماية، ولكنها رفضت استقباله.

وهرعت قوات الاحتلال إلى مكان العملية وبدأت بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثًا عن منفذ العملية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين