بعد ارتقاء الصَّحفيَّة "الشَّنطيّ".. ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيِّين في غزَّة إلى 193

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة ارتفع إلى 193 صحفيا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة، بعد الإعلان عن ارتقاء الصحفية إيمان الشنطي.

وذكر الإعلامي الحكومي أن الاحتلال استهدف الصحفية في إذاعة الأقصى، إيمان الشنطي، بقصف منزلها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرميه للعدالة.

وحمّل المكتب في بيانه الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية "مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وجدد المكتب مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

واستشهدت الصحفية ايمان الشنطي وزوجها، وأطفالها، اليوم الأربعاء، بقصف استهدف شقة سكنية بعمارة الملش بحي الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين لـ 193 منذ بدء الحرب.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 5 شهداء، بقصف الاحتلال شقة سكنية بعمارة الملش بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، والشهداء هم: الصحفية إيمان الشنطي، وزوجها حلمي عابد، وأطفالها ألمى وعمر وبلال عابد.