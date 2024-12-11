200 صيَّاد استشهدوا وأكثر من 20 مليون دولار خسائر قطاع الصَّيد بغزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من عام، 200 صياد.

وقالت الوزارة في تصريح صحافي، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع تسببت بفقدان نحو 4 آلاف و600 طن من إجمالي كمية الإنتاج السمكي بقيمة 20 مليونا و129 ألف دولار.

وأشارت إلى، أن عدد العاطلين عن العمل من صيادي الأسماك في القطاع بلغ نحو 5 آلاف بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتستهدف زوارق الاحتلال الإسرائيلي وطياراته صيادو قطاع غزة بهدف منعهم من الصيد في ظل المجاعة والفقر الذي يعيشه أهالي القطاع.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ الـ432 على التوالي، وسط قصف مكثف، ومجازر بحق العائلات والمدنيين، وحصار خانق وتجويع في جميع محافظات القطاع.