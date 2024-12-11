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بنسبة 900%.. ارتفاع سعر رغيف الخبز في حلب وإدلب بسوريا

11 ديسمبر 2024 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إنه بعد انهيار نظام بشار الأسد، ما زال الوضع الإنساني في سوريا غير مستقر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المستشفيات في أنحاء سوريا اكتظت بالمصابين بسبب ارتفاع عدد المصابين بالصدمة وإصابات أخرى.

وأضاف المكتب اليوم الثلاثاء أن الكثيرين يعانون من ضغوط نفسية كبيرة، كما يظهر على الأطفال بوجه خاص دلالات الإصابة بالصدمة.

وفي عدة مدن مثل العاصمة دمشق، وردت تقارير تفيد بوجود نقص في الأغذية. ومنذ بداية هجوم القوات المعارضة المسلحة، ارتفع سعر الخبز في مدن مثل إدلب وحلب بنسبة 900%.

وقدرت الأمم المتحدة بأنه منذ بداية هجوم المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، نزح نحو مليون شخص، موضحة أن حركة اللاجئين مستمرة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين من حقول الألغام التي تقيد حركة الأشخاص وتوصيل الطعام. ويذكر أنه خلال الـ10 أيام الماضية، تم رصد ما لا يقل عن 52 حقل للألغام في أنحاء البلاد.

المصدر / وكالات
#الأمم المتحدة #سوريا #الثورة السورية #سعر رغيف الخبز

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