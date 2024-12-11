فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تنبأت باستشهادها قبل ساعات.. ارتقاء الصحفية "الشنطي" وأسرتها

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,805 شهداء

أبو صفية: الوضع شمال غزة تدهور بشكل كبير ونتعرض لقصف مستمر

فايز أبو عيد يكشفُ عددَ المُعتقلين الفلسطينيين بسجون سوريا.. وهذه أبرزُ التَّفاصيل

حماس: عمليات المُقاومة في نابلس تأكيدٌ بأن الضّفة لن تكون أرضًا آمنة للمُحتل

"رشاد الشوا".. أنقاض صرح ثقافي تعانق مآسي نازحي غزة

تحديث تسجيل أيتام غزة في رابط التنمية الاجتماعية

إصابة 4 جنود "إسرائيليين" في الجنوب اللبناني.. وهذه تفاصيل الحدث

"بحماية قوَّات الاحتلال".. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

"الإعلام الحكومي": قطاع غزة وصل مرحلة كارثية مع انتهاج سياسة التجويع

تنبأت باستشهادها قبل ساعات.. ارتقاء الصحفية "الشنطي" وأسرتها

11 ديسمبر 2024 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
...
الصحفية إيمان الشنطي

استشهدت الصحفية إيمان الشنطي "عابد"، إلى جانب أسرتها في مدينة غزة، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الشيخ رضوان.

وبحسب مصادر طبية، استشهدت الصحفية الشنطي إلى جانب كل من زوجها حلمي عابد، وأبناءها بلال وألمى وعمر.

وتعمل الصحفية الشنطي "عابد" (38 عاما) مذيعة في إذاعة الأقصى المحلية، ومقدمة برامج إلى جانب عملها كناشطة اجتماعية.

وكتبت الصحفية الشنطي قبل استشهادها بنحو 3 ساعات، منشورا قالت فيه: "معقول إنه لساتنا عايشين لحتى الآن.. الله يرحم الشهداء".

وباستشهاد الصحفية الشنطي يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 193 صحفيا وصحفية.

3d8efa40-8bff-4a81-b4f3-a2c3cab74a8f.jpg
 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#استشهاد صحفيين #إيمان الشنطي #استشهاد صحفية #الصحفية الشنطي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة