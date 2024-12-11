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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,805 شهداء

11 ديسمبر 2024 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,805 شهداء

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 432 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و 69 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,805 شهداء و 106,257 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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