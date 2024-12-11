تحديث تسجيل أيتام غزة في رابط التنمية الاجتماعية

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، مؤخرا، رابطا لتسجيل الأيتام في قطاع غزة، والذين فقدوا أباءهم جراء الحرب على القطاع.

ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل يأتي ضمن برنامج شامل لرعاية وكفالة أيتام حرب غزة 2023-2024 وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

ودعت الأهالي ممن لم يسجلوا سابقا في الرابط لتسجيل بيانات الأطفال حتى عمر 18 عاما، ضمن برنامج رعاية وكفالة الأطفال الأيتام جراء حرب غزة.

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وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة تقديم الخدمات المتكاملة للأيتام بما يمكنهم من العيش بكرامة ليصبحوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

ويقدم البرنامج الدعم لليتم حتى يبلغ عمر 18 عاما. للاستفادة من الرابط وتسجيل الأيتام اضغــط هنــا

المصدر / فلسطين أون لاين