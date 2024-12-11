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"بحماية قوَّات الاحتلال".. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

11 ديسمبر 2024 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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"بحماية قوَّات الاحتلال".. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على الفلسطينيين والمصلين، وأفرغت مسارات اقتحام المستوطنين، لتأمين وتسهيل الاقتحامات.

وأمس الثلاثاء، اقتح 200 مستوطن باحات الأقصى ، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتشدّد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودًا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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