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"الإعلام الحكومي": قطاع غزة وصل مرحلة كارثية مع انتهاج سياسة التجويع

11 ديسمبر 2024 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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قطاع غزة وصل مرحلة كارثية مع انتهاج سياسة التجويع

أكد المكتب الإعلام الحكومي، إن قطاع غزة، وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج الاحتلال سياسة التجويع.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر ويمنع إدخال المساعدات والغذاء إلى القطاع.

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.

وأدان الثوابتة جرائم الاحتلال المركبة بحق شعبنا ومنها سياسة التجويع الممنهجة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يمارس الاحتلال حربا مسعورة على قطاع غزة، فيما انتهج منذ الأيام الأولى لها حرب التجويع وسياسة إغلاق المعابر وتقنين دخول المواد الغذائية، ما أصاب القطاع بكارثة حقيقة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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