لطلبة غزة.. "التعليم" تنشر توضيحا جديدًا بخصوص امتحان الثانوية العامة 2025

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، توضيحا لطلبة (غزة) بخصوص امتحان الثانوية العامة 2025.

وأفادت الوزارة، بأن الطلبة المتواجدون داخل قطاع غزة تكون الدراسة لهم وفق الرزم التعليمية التي نشرتها الوزارة على صفحتها لكافة الفروع.

وبخصوص الطلبة المتواجدين خارج قطاع غزة تكون الدراسة لهم وفق المنهاج المقرر العام 2025 وليس وفق الرزم التعليمية.

الفروع المهنية

ولفتت الوزارة إلى أنه بخصوص مباحث التخصص لطلبة الفروع المهنية سواء داخل قطاع غزة أو خارجه تكون الدراسة لهم وفق الرزم التعليمية وهذه المباحث هي: الفرع الصناعي علم الصناعة، الرسم الصناعي، والفرع الزراعي: علم الزراعة حيواني ونباتي، وفرع الاقتصاد المنزلي: العلوم المهنية، الرسم المهني.

وكانت "التربية والتعليم"، أعلنت الاثنين الماضي، عن برنامج امتحان الثانوية العامة /الدورة الثالثة لطلبة غزة الموجودين في الخارج.

ومن المقرر أنْ ينطلق الامتحان بتاريخ 25/1/2025 وحتى تاريخ 5/2/2025 حيث سجل له (523) طالبا/ة يتوزعون على (22) دولة يتركز جلهم في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت، أن الامتحان يبدأ يومياً الساعة (9) صباحاً بتوقيت فلسطين؛ علماً أن قرابة (35) ألفاً من الطلبة الموجودين داخل غزة والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان العام الماضي ملتحقون حالياً بالمدارس الافتراضية، حيث تواصل الوزارة الإعداد لعقد امتحان خاص بهم خلال شهر شباط المقبل.

وأشارت "التعليم" إلى أنه تم التنسيق مع سفارات فلسطين في الخارج، لتوفير كل متطلبات عقد الامتحان.

المصدر / فلسطين أون لاين