الثاني خلال أسبوعين: هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بالداخل المحتل

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وداهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم المنطقة الشمالية في مدينة الطيبة، وحاصرت المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة منصور، ووفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدمه، ومنعت الشرطة من السكان من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

وأصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة بيانا جاء فيه: "ندعو الأهالي للالتفاف حولها والتصدي لأوامر الهدم بشكل عام وأمر الهدم الذي صدر مؤخرا ضد منزل أمين أنور منصور في المنطقة الشرقية الشمالية المحاذية للمسار الشمالي".

هجمة شرسة

وأضافت اللجنة الشعبية في البيان: "هذه الهجمة الشرسة هي استمرارا لمسلسلات الاستهداف والهدم السابقة والعنصرية الموجهة ضد الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، والتي تنفذها أذرع السلطة من خلال وحدة تطبيق القانون التابعة للجنة التخطيط والبناء اللوائية".

وتابعت في بيانها: "أهلنا بالطيبة لقد استنفذنا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولم يتبق لنا سوى النضال الشعبي والجماهيري، نحن نعول على هذا النضال الشعبي كثيرا وبالأخص لدرجة الوعي العالي لأهالي الطيبة في هذا النوع من القضايا".

وكانت اللجنة الشعبية قد توجهت بطلب إلى رئيس بلدية الطيبة وإلى جميع أعضاء المجلس البلدي لعقد جلسة طارئة لمنع هدم البيت والتصدي لذلك.

هدم في عارة

وأمس الثلاثاء، هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى قيد الإنشاء في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

وهذا المبنى هو الثاني الذي يهدم خلال أسبوعين في عارة وعرعرة، إذ تم هدم قاعة للأفراح خلال الأسبوع الماضي.

المصدر / عرب 48