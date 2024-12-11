مقررة أممية: الوضع بغزة مدمر والصورة قاتمة

حذرت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، من الوضع المدمر كليا في قطاع غزة، مشددة على أنه لا يوجد أي بديل لغياب الإرادة السياسية.

وقالت كاغ في تصريحات صحفية، إنها أطلعت مجلس الأمن عن الظروف اللاإنسانية التي يحاول فيها المدنيون البقاء على قيد الحياة صغارا وكبارا، مضيفة أنها رسمت أمام المجلس صورة قاتمة للغاية، حيث تستمر معاناة المدنيين في غزة.

ولفتت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن العوائق التي تواجهها الأمم المتحدة والمدنيون هناك، تحول دون تحقيق الهدف النهائي وهو إيصال المساعدات.

تفويض الأونروا وفتح معبر رفح

وأفادت بأنها ناقشت مع حكومة الاحتلال، الخط الواضح للأمم المتحدة بشأن تفويض وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، كما أعربت عن الحاجة لإعادة فتح معبر رفح.

وشددت المسؤولة الأممية كذلك على أن قطاع غزة يحتاج إلى إعادة تشغيل القطاع التجاري، منبهة إلى أنه لا يمكن تلبية احتياجات المدنيين في غزة، حتى من خلال تكثيف وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، دون القطاع التجاري.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، قد حذرت قبل يومين من أن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".

المصدر / فلسطين أون لاين