المقاومة الفلسطينيَّة تقصفُ مستوطنات "غلاف غزة"

قصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء،مستوطنات "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعيَّة صهيونية منذ 432 يومًا.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، صباح اليوم.

وقالت إذاعة الاحتلال، إن 4 صواريخ أُطلقت من غزّة تجاه مستوطنات الغلاف على مرحلتين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أنه بعد إطلاق صاروخين صباحًا، تم الآن إطلاق صاروخين آخرين من قطاع غزة

واعترف جيش الاحتلال بانفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة بئيري".

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 432 على التوالي من معركة طوفان الأقصى دكَّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وقصف مستوطناتهم وإيقاع خسائر مادية في صفوف الجنود والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين