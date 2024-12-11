تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأربعاء 11 ديسمبر 

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو الخمسة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم جزئياً، غالباً، ويسود جو مائل للبرودة صباحاً، ونهاراً تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 39٪.

المصدر / فلسطين أون لاين