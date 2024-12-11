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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 11 ديسمبر

11 ديسمبر 2024 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 11 ديسمبر

تعرّف على أسعار الدولار، الدينار، اليورو، والجنيه المصري مقابل الشيكل لهذا اليوم

تشهد أسعار الصرف في فلسطين، اليوم الاربعاء 11 ديسمبر، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.68-3.71، بيع.

الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.74-4.78، بيع.

اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.13، بيع.

الدولار مقابل الدينار: شراء 0.77-0.78، بيع.

اليورو مقابل الدولار: شراء 0.90-0.96، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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