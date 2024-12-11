الأونروا تبدأ توزيع الطحين على فئة جديدة: تعرَّف على الفئة والموعد 

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن قرب الإنتهاء من توزيع المساعدات الغذائية والمتمثلة كيس طحين واحد (دقيق أبيض) لكل أسرة مكونة من 9 أفراد أو أكثر.

ويأتي هذا الإجراء من قبل (الأونروا) ضمن خطة طارئة لتوزيع الطحين على العائلات المسجلة لديها في وسط وجنوب القطاع، وفي ظل تأخر توزيع الدورة الأربعة على المواطنين، لعدم توفر الكميات الكافية.

ووفق جهات مختصة في (الأونروا)، صرحت أنه خلال اليومين القادمين ستقوم بتوزيع كيس طحين "1" على الأسر التي تضم 8 أفراد أو أكثر والذي يتراوح عددهم 6 آلاف مستفيد من مخيمي النصيرات والبريج، وذلك في مركز التموين وسط مخيم النصيرات بمحافظة الوسطى، ضمن هذه الخطة.

آلية التوزيع والفئات المستهدفة

- الفئات المستهدفة: الأسر التي تضم 8 أفراد أو أكثر.

- طريقة التوزيع: ستتم العملية بشكل تنازلي حسب عدد أفراد الأسرة، حيث تُعطى الأولوية للأسر الأكبر عددًا لضمان وصول الدعم إلى الأكثر احتياجًا.

إجراءات التنظيم

أكدت الأونروا أن عملية التوزيع ستتم وفقًا لترتيبات منظمة لضمان السلاسة والعدالة، مع دعوة المستفيدين للالتزام بالجدول الزمني والإجراءات المحددة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.

هدف المبادرة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأونروا لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر اللاجئة المتضررة من الحرب والحصار المستمر والمطبق الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.



المصدر / فلسطين أون لاين