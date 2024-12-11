"كانوا في طريقهم لاقتحام قبر يُوسُف".. إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بنابلس (صورة)

أُصيب 3 مستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، في عملية إطلاق النار نفَّذها مقاومون أثناء تصديهم لاقتحامات الجنود وقطعان المستوطنين في نابلس.

وقالت القناة 14 العبرية، إن 3 مستوطنين أُصيبوا برصاص مقاومين عقب محاولتهم الدخول نابلس واقتحام "قبر يوسف".

وأشارت القناة العبرية، إلى أنَّه تم نقل المستوطنين المُصابين إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

وذكرت المصادر العبرية، أنَّ المستوطنين الثلاثة الذين أصيبوا في نابلس كانوا في طريقهم لاقتحام "قبر يوسف" لكن مقاومين استهدفوهم بالرصاص، وهرب المستوطنون من المكان بعد إصابتهم.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين