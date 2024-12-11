الاحتلال يُنفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وتمركزت على دوار المنارة، ونشرت القناصة على بعض المباني، وداهمت عدة شركات صرافة، عرفت من بينها شركتا العجولي وفخر الدين، وعلقت أوامر إغلاق على مدخليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 3 شبان، قبل انسحابها من بلدة المغير، وهم سعيد اياد الحج محمد، منجد عوض النعسان، ليث عبد العزيز النعسان.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن عددا من جنود المشاة في جيش الاحتلال، اقتحموا القرية من جهة "جبل الراس" الذي يسعى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للسيطرة عليه.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود جميل عودة (25 عامًا) من منزله بضاحية شويكة، كما اعتقلت الفتيين باسل شريم وعمرو عدوان بعد مداهمة منزليهما في مدينة قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد حامد، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في حي كفر سابا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود جميل عودة ومحمود رياض فريج من ضاحية شويكة بالمدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي المدينة، واعتقلت الشقيقين أسيد ودريد عز الدين دويكات، والشاب أيهم دويكات.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة بورين جنوبي نابلس واعتقلت 10 شبان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، شابين من بلدة حوسان غربي المدينة، وهما :يزن محمد زكري زعول، علاء محمد لافي شوشة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي المنشية خضر عبيات، إن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية، مدخل القرية الذي يعتبر الطريق الوحيد لقرى الريف الجنوبي للوصول إلى مركز مدينة بيت لحم وخارجها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات