شمال غزَّة.. وزارة الصِّحَّة: 60 جريحًا في المستشفى الإندونيسيِّ يواجهون خطر الموت

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 60 جريحًا في المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة، يُواجهون خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني داخل "الإندونيسي" أصبح بالغ الخطورة، حيث يفتقر الجرحى إلى الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الاحتلال.

وناشدت الوزارة، جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى الذين يعتمدون على الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة.

وأشارت إلى، أن هذه الأزمة تأتي في وقت يعاني فيه شمال قطاع غزة من أوضاع مأساوية، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والوقوف عند مسؤولياته.

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 431 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 49 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,786 شهيداً و 106,188 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.