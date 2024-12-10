حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا واستهدافه الإجرامي لمقدَّرات الشعب

غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، بأشد العبارات العدوان الصهيوني على سوريا الشقيقة؛ وتوغُّل جيش الاحتلال النازي في جنوب سوريا، وقصفه الهمجي للمرافق والممتلكات العامة واستهدافه الإجرامي لمقدَّرات الشعب السوري، والذي يأتي في سياق عدوان الاحتلال الغاشم على شعوب المنطقة، وفي ظل انتصار إرادة السوريين ونجاحهم في تحقيق تطلعاتهم بالحرية.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن العدو الصهيوني المجرم، يواصل ارتكاب جرائمه بحقّ شعوب المنطقة، مستهدفاً إخضاعها، ومحاوِلاً فرض معادلاته الاحتلالية عليها، وإن من واجب الأمة العربية والإسلامية، حكوماتٍ وقوى حية وشعوبا، التوحّد في مواجهته، والتصدي لغطرسته.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى إدانة هذه الجرائم والخطوات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمل الاحتلال الفاشي على وقفها، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية وانتهاكهم لقواعد القانون الدولي.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد فجر الأحد، شنت "إسرائيل" عشرات الغارات على مواقع عسكرية سورية، بذريعة تدمير الأسلحة الإستراتيجية السورية التي قد تشكل تهديدا لها.

وأمس الاثنين، قال مصدر أمني إسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، في واحدة من كبرى العمليات الهجومية في تاريخه.