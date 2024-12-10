ناجي البابا... الطِّفل الفلسطينيُّ الَّذي أراد أن يصبح مثل رونالدو قتلته "إسرائيل"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

ناجي البابا كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه وقتلوه بينما كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه في منطقة حرجية قريبة من منزل عائلته في حلحول بالضفة الغربية.

تقول عائلته، إن ناجي كان دائمًا مبتسمًا، وتتذكر عائلته لطفه وهدوءه ومساعدته للجميع من حوله. كان شغوفًا بكرة القدم، حيث كان يمارسها لساعات في النادي الرياضي في حلحول، شمال الخليل.

تتذكر والدته سماهر الزمرة اللحظة التي أدركت فيها أن ناجي أصبح أطول منها وكيف لم يرفض أبدًا طلبًا من صديق أو شخص عزيز

"لقد نشأ قبل سنه"، تقول السيدة البالغة من العمر 40 عامًا. "عندما تركنا، شعرت أنني فقدت جزءًا مني لن نتمكن من استعادته أبدًا".

قبل شهر، قُتل ناجي على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي بينما كان يمارس هوايته المفضلة، لعب كرة القدم مع أصدقائه.

لم يكن الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ـ اليوم الذي استشهد فيه ناجي ـ يوماً غير عادي، كما يقول والده نضال عبد المعطي البابا (47 عاماً)

مضيفًا: "ذهبت في الصباح إلى العمل في بيت لحم وذهب ناجي إلى المدرسة. وعندما عدت من العمل في الساعة 12 ظهرًا، وجدت ناجي بالقرب من مدرسته، متجهًا إلى المنزل. ركب معي الشاحنة للعودة إلى المنزل معًا."

كانت شقيقات ناجي قد أعدت له وجبة الغداء المفضلة له وهي الملوخية بالدجاج ، وبعدها طلب من والده أن يسمح له بالخروج للعب مع أصدقائه بالقرب من محل بقالة جده القريب من منزلهم.

وكان ناجي الخامس من بين ستة أطفال، بعد سندس (23 عاماً)، وبشير (21 عاماً)، وأميرة (20 عاماً)، ومحمد (16 عاماً)، وقبل رتاج (13 عاماً).

وصل إلى منزله بعد نصف ساعة - بعد الساعة الثالثة بقليل - ثم انطلق للعب مرة أخرى.لقد كانت المرة الأخيرة التي تراه فيها عائلته حياً.

"أصعب 40 دقيقة في حياتي"

وبعد لحظات، وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهراً، ركض ابن عم ناجي إلى المنزل وهو يصرخ: "عم نضال! عم نضال!"

كانت العائلة تستمع إلى الصراخ في رعب. فقد وصل جنود إسرائيليون وبدأوا في إطلاق النار على الأطفال الذين كانوا يلعبون في منطقة غابات قريبة - وقال ناجي إن الجنود أصيبوا.

وعلى أمل يائس أن يكون قد أصيب فقط - كما حدث مع كثيرين منذ زيادة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوغلات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة - سارع والد ناجي وعمه سمير إلى المكان الذي كان يقف فيه مجموعة من الجنود الإسرائيليين.

"أريد ابني! أريد ابني!" صرخ نضال قبل أن يلتفت نحو 10 جنود نحوه وشقيقه ويضربوهما بعنف حتى كسروا يد نضال.وبينما واصل المطالبة برؤية ابنه، تم تكبيله بالأصفاد وربطه وتركه على الأرض لأكثر من 40 دقيقة.

يقول نضال الآن أن هذه كانت أصعب 40 دقيقة في حياته. مردفًا: "سمعت ضابطا يطلب من الجنود الوقوف في فريقين، خمسة على اليمين وواحد على اليسار لحمل الجثة،حينها بدأت بالصراخ: كيف تقتل طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا؟ ماذا فعل بك؟ ماذا فعل بك؟"، فأجابه أحد الجنود بأن ناجي كان في منطقة يُحظر على الفلسطينيين دخولها.

وفي هذا الارتباك: يقول نضال: "للحظة فكرت: ربما هذا الطفل ليس ابني، رأيته محمولاً على أكتاف الجنود باتجاه سيارة عسكرية و... رأيت أنه ناجي".

ويتابع: "لقد تعرفت عليه من خلال حذائه الذي اشتريته له قبل أيام قليلة؛ وهو زوج من الأحذية الرياضية السوداء التي كان يتوق إليها بشدة. كل ما كنت أفكر فيه هو مدى سعادته عندما اشتريته له."

أخذ الجنود جثة ناجي وأمروا نضال وسمير بالمغادرة فوراً وإلا سيتم قتلهما.

وعلمت العائلة لاحقا أنه تم استدعاء سيارة إسعاف فلسطينية بعد ساعتين وتم تسليم جثمانه ونقله إلى مستشفى أبو مازن في حلحول خلال الليل.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن ناجي أصيب بأربع رصاصات، واحدة في الحوض، وأخرى في القدم، والثالثة في القلب، والرابعة في الكتف. ووجدت أيضًا أن الصبي تُرك دون رعاية طبية لمدة 30 دقيقة بعد إطلاق النار عليه.

وفي صباح اليوم التالي، تمكنت عائلة ناجي من زيارة المستشفى لإعداده لجنازته.

ورغم إصابته بكسر في يده أصر نضال على حمل جثمان ابنه على كتفه خلال تشييع الجنازة التي شارك فيها المئات من أهالي حلحول.

لقد أصيبت العائلة بالصدمة ولم تتمكن من التحدث إلى أي شخص لمدة شهر تقريبًا.

في الأوقات السعيدة، كان ناجي هو الشخص الذي يهتم بعائلته، فيقوم بإحضار أدوية ضغط الدم لوالده ومراقبة جرعاتها.

"تتذكر جدته انتصار البابا، 70 عاماً، قائلة: "لدي 20 حفيداً، لكنه كان الأكثر حباً بينهم، وعاطفةً وداعماً ومتعاوناً".

وتقول إن ناجي كان يراقب الحطب في الشتاء ويسرع لجمع المزيد دون أن يُطلب منه ذلك..."كان يهتم بكل شيء وكأنه رجل في الثلاثين من عمره، وكان يطلب مني دائمًا أطباقه التقليدية المفضلة - وكان يرغب دائمًا في تناول الطعام معي ومع جده حتى لا نشعر بالوحدة."

الآن تبكي في الأوقات التي كان ناجي موجودًا فيها.

يتذكر ناصر مريب (61 عاماً)، مدير نادي حلحول الرياضي والملقب بـ "الكابتن"، لاعب كرة القدم الماهر "ذو القدم اليمنى القوية" والموهبة في ضربات الرأس.

ويقول "لقد رفع مستوى الفريق حقًا في المباريات، وكان طموحًا ويحلم بأن يصبح لاعبًا دوليًا مثل رونالدو".

حلم مزقته أربع رصاصات، كما يقول الكابتن.

ويتذكر صديقه وزميله في الفريق رضا حنيان التدافع مع ناجي حول من ينفذ الركلات الحرة خلال المباريات.

"كان أطولهم... وكان يضحك كثيرًا"، يقول رضا.

"كنت أستقبل الأهداف عادة لأنني كنت أعلم أن ناجي سيسدد الكرة بشكل أفضل مني. وفي كل مرة يسجل فيها هدفًا، كان يركض نحوي ونحتفل معًا".