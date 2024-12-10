أهالي أسرى الاحتلال يهاجمون نتنياهو: "لن نغفر التَّفريط بأبنائنا وخيانة الأمانة"

تظاهر العشرات من أهالي الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية، ومن معارضي رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في (تل أبيب)، أثناء مُثول نتنياهو لإدلاء بشهادته في المحكمة على خلفية قضايا فساد.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها اليوم الثلاثاء، أن أهالي الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، تظاهروا أمام المحكمة أثناء إدلاء نتنياهو بشهادته، مطالبين بعقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية، وتحرير أبنائهم.

وقال أهالي الأسرى حسب الصحيفة: "لماذا لا يزال أبناؤنا في غزة؟ نتنياهو ليس الضحية، بل هم الضحايا"، مشددين على أن جميع الأسرى على قيد الحياة، وأنهم لن يتخلوا عنهم.

وهاجم أهالي الأسرى نتنياهو قائلين: كان عاماً لا يُنسى، ولن نغفر التفريط بأبنائنا والرشوة والغش وخيانة الأمانة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين