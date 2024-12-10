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حماس: مجازر الاحتلال في بيت حانون إصرارٌ على مواصلة جرائم الحرب الوحشيَّة ضدَّ شعبنا

10 ديسمبر 2024 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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حماس: مجازر الاحتلال في بيت حانون إصرارٌ على مواصلة جرائم الحرب الوحشيَّة ضدَّ شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على عزبة عبد ربه شمال قطاع غزة؛ هو إمعانٌ في جرائم الحرب التي يُصِرُّ قادة الاحتلال الفاشي على ارتكابها بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا.

وقالت حماس في بيان صحفي، إنّ "جيش الاحتلال الإرهابي نفّذ خلال الأيام والساعات الماضية مجازر مروّعة في شمال قطاع غزة بحق المدنيين الأبرياء، لا يمكن حصرها أو الإحاطة الكاملة بها بسبب العزل الكامل والحصار الذي يفرضه على المنطقة وقطع شبكات الاتصالات، واستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، في جريمة تطهير عرقي موصوفة متواصلة دون أن يحرّك العالم ساكناً لوقفها.

وأوضحت أنّ جرائم الاحتلال الفاشي وقادته وجيشه الإرهابي وانتهاكاته بحق شعبنا وشعوب المنطقة متواصلة ومتصاعدة دون أي اكتراث للقوانين الدولية أو الأعراف الإنسانية، أو بقرارات وإجراءات المؤسسات القضائية الدولية.

وشدّدت حماس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعمل فوراً لِلَجم الاحتلال، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته على جرائمهم.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مروّعة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم هذه العمارة السكنية أيضاً مجموعة من العائلات التي تقطن في نفس العمارة، ويتواجد فيها عشرات المواطنين، حيث راح ضحية هذه المجزرة 25 شهيداً حتى الآن، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مجازر بيت حانون

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