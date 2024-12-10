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الصِّحَّة بغزَّة: 28 شهيدًا و 54 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

10 ديسمبر 2024 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التَّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 431 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب  4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً و 54 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,786 شهيداً و 106,188  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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