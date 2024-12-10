الدِّفاع المدني: الاحتلال ارتكب مجزرةً مكتملة الأركان بحق عائلة "الكحلوت" في "بيت حانون"

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت مجزرة مكتملة الأركان، بعد استهدافها منزلًا لعائلة الكحلوت في بيت حانون شمالي القطاع.

وأشار بصل إلى أن الاحتلال استهدف مساء الإثنين، منزلًا من عدة طوابق في بيت حانون، أدى لاستشهاد 25 مواطنًا، تم التعرف على أسماء 16 منهم، وإخراجهم من تحت الأنقاض.

وأوضح، أن بعض جثامين الشهداء تناثرت في الشوارع، فيما بقي آخرون تحت الأنقاض يحاول المواطنون إخراجهم.

وأكد أن قوات الاحتلال ارتكبت الكثير من المجازر في جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع لا يعلم عنها أحد شيئًا، نتيجة عدم توفر الإرسال والإنترنت ومنع الطواقم الطبية وطواقمنا من العمل.

وأضاف بصل، أنّ "هناك أكثر من 3700 شهيد ومفقود شمالي القطاع، ولا يوجد طواقم طبية، ولا خدمات دفاع مدني ولا أي شيء".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال ما زال يقصف ويُدمر المنظومة الصحية في محافظة الشمال، مؤكدًا أنه يريد إنهاك المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، لذلك يستهدف مستشفى كمال عدوان.

وذكر أنّ الاحتلال يمارس سياسة استهداف المستشفى، وربما هي المعقل الأخير للمنظومة الصحية في الشمال، ويريد أن يُخرجها عن الخدمة، من خلال القصف اليومي وإطلاق القنابل وقتل الطواقم الطبية.

ونوَّه إلى أأن ما يجري في شمالي القطاع يحدث أمام مرآى ومسمع العالم، وهذا ما لم يحدث في تاريخ البشرية من ارتكاب مجازر وعمليات إبادة وتطهير عرقي، ناهيك عن سياسة التجويع الممنهج.

وقال بصل: "نحن أمام مجزرة واضحة مكتملة الأركان، واضحة للعيان تمارسها قوات الاحتلال بحق عائلة الكحلوت في بيت حانون".

ومنذ 5 أكتوبر الماضي، يواصل العدو الصهيوني جرائمه في شمال قطاع غزة، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، واستهداف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، وقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ومنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث.



وتواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.