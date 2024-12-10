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الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة

10 ديسمبر 2024 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان اليوم الثلاثاء أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي أريحا، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وجنين، وطوباس، وبيت لحم.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من (12) ألف من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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