فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهم فساد

للمرة الـ233.. الاحتلال يهدمُ قرية العراقيب بالنَّقب المُحتل

مقتل 104 صحفيين في 2024 أكثر من نصفهم بغزة

الاحتلال يغلق مداخل قرية مادما جنوب نابلس ويفرض "منع التّجوال"

أطباء بلا حدود: لا مكان آمن في غزَّة ولا أحد بمنأى عن الخطر

الاحتلال ينفِّذُ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربيّة

قراءة عسكريَّة: عملية المُقاومة في جباليا نوعيَّة وتكشف المأزقَ الذي يمرُّ فيه جنود الاحتلال

"لم نجدْ أسبابًا منطقيَّة".. محكمة الاحتلال ترفضُ طلبًا بشأن تأجيل محاكمة "نتنياهو"

حزبُ الله: جرائمُ الاحتلال على سوريا عدوانٌ سافِر وانتهاكٌ وقحٌ لسيادتها

طحين مغمِّس بالدَّم.. رجال دفعوا حياتهم لإطعام أبنائهم

مقتل 104 صحفيين في 2024 أكثر من نصفهم بغزة

10 ديسمبر 2024 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
مقتل 104 صحفيين في 2024 أكثر من نصفهم بغزة

أفاد "الاتحاد الدولي للصحفيين" في تقرير نشر الثلاثاء أن 2024 كانت "سنة دموية بشكل خاص" إذ قُتل خلالها 104 صحفيين حول العالم، أكثر من نصفهم في قطاع غزة.

وبعدما أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 129 صحافيا في 2023، قال أنتوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد ومقره بروكسل، إن "سنة 2024 تُعتبر إحدى أسوأ السنوات" بالنسبة للإعلاميين.

وندد بيلانجيه بـ"المجزرة التي تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع".

وقال الاتحاد في تقريره إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا إلى ما لا يقل عن 138 صحفيا"، مما يجعل هذه المنطقة "واحدة من أخطر المناطق في تاريخ الصحافة الحديثة، بعد العراق والفلبين والمكسيك".

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاتحاد الدولي للصحفيين #مقتل صحفيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة