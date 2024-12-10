مقتل 104 صحفيين في 2024 أكثر من نصفهم بغزة

أفاد "الاتحاد الدولي للصحفيين" في تقرير نشر الثلاثاء أن 2024 كانت "سنة دموية بشكل خاص" إذ قُتل خلالها 104 صحفيين حول العالم، أكثر من نصفهم في قطاع غزة.

وبعدما أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 129 صحافيا في 2023، قال أنتوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد ومقره بروكسل، إن "سنة 2024 تُعتبر إحدى أسوأ السنوات" بالنسبة للإعلاميين.

وندد بيلانجيه بـ"المجزرة التي تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع".

وقال الاتحاد في تقريره إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا إلى ما لا يقل عن 138 صحفيا"، مما يجعل هذه المنطقة "واحدة من أخطر المناطق في تاريخ الصحافة الحديثة، بعد العراق والفلبين والمكسيك".

المصدر / فلسطين أون لاين