الاحتلال يغلق مداخل قرية مادما جنوب نابلس ويفرض "منع التّجوال"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة مادما جنوب نابلس، وأغلقت مداخلها، وفرضت منع التجول فيها.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحم البلدة في وقت مبكرة من صباح اليوم، وانتشر عشرات الجنود والاليات العسكرية في شوارع البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأشار زيادة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة، وعزلت المنازل في المنطقتين الشمالية الغربية من البلدة عن بقية أحياء البلدة بالسواتر الترابية.

وأكد أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل، وتمنع تحرك المواطنين، أو الدخول أو الخروج منها، ما أدى لتعطل الحركة التجارية والعملية التعليمية.

وتشهد القرية إغلاقات متكررة لمداخلها بين الفترة والأخرى من قبل قوات الاحتلال، ما يعيق تنقلات المواطنين.

المصدر / وكالات