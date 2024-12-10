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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الثلاثاء 10 ديسمبر

10 ديسمبر 2024 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم بشكل جزئي، مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، وتنخفض الحرارة ليلاً بشكل كبير، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 11 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 33٪.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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