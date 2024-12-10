حزبُ الله: جرائمُ الاحتلال على سوريا عدوانٌ سافِر وانتهاكٌ وقحٌ لسيادتها

أكد حزب الله، أنَّ الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية، تمثّل عدواناً سافراً وانتهاكاً وقحاً لسيادة الدولة والشعب السوريين.

وقال حزب الله في بيانٍ صحفي، إنّ "هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته".

ودعا العالم، وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات

وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.



المصدر / فلسطين أون لاين