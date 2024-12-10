فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينفِّذُ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربيّة

"مجازر متواصلة وشهداء بالعشرات".. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزة لليوم الـ 431

طحين مغمِّس بالدَّم.. رجال دفعوا حياتهم لإطعام أبنائهم

ماذا تهدف (إسرائيل) من عدوانها على سوريا؟

أبرزهم المدعو أبو شباب.. اللجان العشائرية بغزة ترفع الغطاء عن قادة لصوص المساعدات

تكتيكات المقاومة النَّوعيَّة..."مسارات موت" لآليَّات جيش الاحتلال

الاحتلال ينشر نتائج تحقيق أوليّ في حادثة مقتل 3 جنود من لواء "جفعاتي" في جباليا

ما صحة التَّسريبات "الإسرائيليَّة" حول مفاوضات"وقف إطلاق النَّار" في غزَّة؟

لابيد: مزاعم نتنياهو عن دور "إسرائيليّ" بسقوط نظام الأسد غير واقعية

من هو محمد البشير المكلّف بتشكل حكومة انتقالية في سوريا؟

"اعتداءاتٌ صهيونية تجعل الشُّعوب أمام خطرٍ مُحدق"

حزبُ الله: جرائمُ الاحتلال على سوريا عدوانٌ سافِر وانتهاكٌ وقحٌ لسيادتها

10 ديسمبر 2024 . الساعة 07:47 بتوقيت القدس
...
حزبُ الله: جرائمُ الاحتلال على سوريا عدوانٌ سافِر وانتهاكٌ وقحٌ لسيادتها

أكد حزب الله، أنَّ الجرائم المتمادية التي يرتكبها العدو على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية، تمثّل عدواناً سافراً وانتهاكاً وقحاً لسيادة الدولة والشعب السوريين.

وقال حزب الله في بيانٍ صحفي، إنّ "هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته". 

ودعا العالم، وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات

وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب سوريا وشعبها، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #العدوان على سوريا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة