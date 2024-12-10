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الاحتلال ينفِّذُ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربيّة

10 ديسمبر 2024 . الساعة 07:33 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينفِّذُ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلَّلها اعتقالات واعتداءات.

في الخليل،  اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من الخليل وهم: همام غنايم، فادي عاشور غنيمات، وفارس عطا غنيمات، عقب مداهمة منازلهم وتخريبها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال كفر قليل شرق المدينة، واعتقلت الشاب جاسر أبو حمادة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، بعدد كبير من الآليات العسكرية من المدخل الغربي، وداهمت عشرات المنازل، وعاثت فيها خرابًا ودمارًا، واعتقلت عددًا من المواطنين.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية دون التبليغ عن مداهمات واعتقالات.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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