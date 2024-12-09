الاحتلال ينشر نتائج تحقيق أوليّ في حادثة مقتل 3 جنود من لواء "جفعاتي" في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، تحقيق أولي في الحادثة التي سقط فيها 3 جنود وأصيب 18 مقاتلاً من كتيبة شاكيد التابعة لجفعاتي في معارك جباليا مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وذكر دورون كادوش لإذاعة الجيش، أن الحادث وقع في وقت مبكر من الصباح. حيث كان الجنود على وشك الصعود إلى الشاحنة التي كان من المفترض أن تنقلهم إلى خارج القطاع - لفترة استراحة. بمعنى آخر، هؤلاء هم المقاتلون الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم للخروج لتجديد نشاطهم ولقاء عائلاتهم.

وأضاف، أنه وأثناء صعود الشاحنة، قامت مجموعة مسلحة متمركزة بالقرب مكان احتماء اللواء بإطلاق صاروخ مضاد للدروع ونيران رشاشة على القوة - وأصابت المقاتلين. وقتل 3 مقاتلين، وأصيب 18- 2 منهم خطيرة، 4 متوسطة و12 طفيفة.



وأشارت التقرير العبري، إلى أن هذه شاحنة من النوع الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة لنقل القوات بين المهام في قطاع غزة. يمكن لهذه الشاحنة نقل العديد من الجنود وقد تم تطويرها خلال الحرب.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبري، تفاصيل حول حدث أمني وصفته بـ"الصعب جدًا" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزَّة.

وأوضح موقع لبنون شيتح إيش العبري، أنّ حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الموقع العبري، أنّ مروحيات الإخلاء هبطت في شمال القطاع لإجلاء الجنود.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إنّ حدثًا أمنيًا صعبًا جدا في جباليا شمال غزة، حيث استهدف المقاومون شاحنة تقل جنود بقذيفة مضادة، وشرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان، ثلاث مرات.

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وأعلن الموقع العبري عن مقتل جنديين "إسرائيليين" من بين المصابين في الحدث الأمني بجباليا شمال غزة.