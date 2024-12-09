"القوات اليمنية" تعلن عن عملية "نوعية" ضد هدف إسرائيليّ "حساس" قرب أسدود

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدّث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود جنوبي يافا في فلسطين المحتلة.

وقال سريع في بيان متلفز إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يفنة في أسدود، جنوب منطقة يافا بفلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح"، دون ذكر طبيعة الهدف.

وأضاف البيان أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار في مبنى سكني في منطقة يافنيه جنوب "تل أبيب"، في حين فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن سقوط مسيرة في يافنيه جنوب "تل أبيب" دون تفعيل صفارات الإنذار، مشير إلى أنه فتح تحقيقا في القضية.

ومن جانبها، رجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة التي انفجرت في مدينة يافنيه أطلقت من العراق أو اليمن.

ومنذ الـ7 من كتوبر 2023 يستهدف "الحوثيون" و"المقاومة الإسلاامية في العراق" مواقع إسرائيلية متفرقة في الشمال والجنوب، دعما وإسندا لقطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ مجنح وطائرة بدون طيار من اليمن، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.