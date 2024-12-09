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ناعيًا شهيدي طوباس المقاوميين..

قيادي بحماس: اغتيالات الاحتلال وعدوانه على الضَّفَّة سيزيد من إصرار شعبنا وعزم مقاومتنا

09 ديسمبر 2024 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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عبد الرحمن شديد
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، على أن عدوان قوات الاحتلال الإرهابي واقتحامها المتواصل على مدينة طوباس، والذي ارتقى على إثره شهيدان، لن يفت في عضد فصائل المقاومة التي تقول كلمتها أن المواجهة وخيار المقاومة والتصدي للاحتلال هو خيار شعبنا.

وقال شديد اليوم الإثنين، "إننا إذ ننعى شهيدي طوباس المقاومين البطلين، اللذين تم اغتيالهما بقصف طيران الاحتلال المسيّر في مدينة طوباس، نؤكد أن الاقتحامات والتوغلات المستمرة وسياسة الاغتيالات، التي يسعى الاحتلال من خلالها كسر المقاومة وإيقاف مدها بالضفة هي محاولات ستبوء بالفشل، ولن تجلب له إلا مزيداً من الذعر الأمني والتخبط الميداني".

وشدد على أن طوباس وجنين وكل محافظات الضفة الأبية ولّادة بالأبطال الذين يتصدون لجرائم المحتل واقتحاماته المستمرة ويوجهون الضربات النوعية لهذا الاحتلال.

وقال: "ستبقى الضفة متمترسة في خندق المواجهة، داعمة للمقاومة، تتصدى لاقتحامات المحتل المستمرة وعدوانه الهمجي الذي يستهدف الكل الفلسطيني".

وأوضح شديد أن الضفة الغربية ستظل عصية على الانكسار، متصديةً لكل مخططات الضم والتهجير الذي يتوعد به نتنياهو وسموتريتش وحكومتهم الفاشية، وستواصل ملحمة البطولة والفداء التي ارتسمت منذ بدء معركة طوفان الأقصى البطولية.

ودعا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الضفة الثائرة للتوحد والالتحام لمقارعة الاحتلال، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم بكافة أشكاله ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

#غزة #الاحتلال #الضفة الغربية

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