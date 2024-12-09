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في أوَّل تعقيب... حماس تعلن موقفها من إسقاط نظام بشَّار الأسد ونجاح الثَّورة السُّوريَّة

09 ديسمبر 2024 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للشعب السوري نجاحَه في تحقيق تطلّعاته نحو الحريّة والعدالة،  ودعت كلّ مكوّنات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، "إنَّنا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوَّة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكّد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".

وأكّدت على، أن "الشعب السوري الشقيق بكلّ أطيافه وبوحدته الوطنية وبروح الأخوّة والتسامح قادرٌ، على تجاوز كلّ التحديات، وعبور هذه المرحلة الدقيقة، بما يحقّق لسوريا وشعبها العزيز الخير والتنمية والأمن والاستقرار والازدهار، لتواصل سوريا دورَها التاريخي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لتحقيق أهداف قضيته العادلة، وترسيخ دور سوريا القيادي على مستوى الأمَّة العربية والإسلامية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي الإطار، أدانت حركة حماس بـ"أشدّ العبارات العدوان الغاشم المتكرّر للاحتلال الصهيوني ضدّ الأراضي السورية، ونرفض بشكل قاطع أيّ أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا الشقيقة، أرضاً وشعباً".

#حماس #غزة #الثورة السورية #سورية #نظام بشار الأسد

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