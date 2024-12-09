تحديث تسجيل أيتام غزة في رابط مؤسسة ساعد للتنمية

فتحت مؤسسة ساعد للتنمية، مؤخرا، باب التسجيل للاستفادة من كفالة أيتام حرب غزة التي تقدمها.

ويعيد "فلسطين أون لاين" نشر رابط المؤسسة لمن لم يسجل سابقا، انقر هنا.

والتسجيل بحسب المؤسسة لجميع مناطق قطاع غزة، دون استثناء.

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وأكدت المؤسسة أن التسجيل عبر الرابط لا يعني ضمان الكفالة، وأنه يرجى التأكد من قراءة جميع المعلومات قبل تقديم الطلب.

ولم تذكر المؤسسة أي شروط لتسجيل الأيتام، سوى أن يكون اليتيم دون 12 عام، وأرفقت رابطا خاصا للتسجيل، للتسجيل والاستفادة اضغط هنا.

اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/155198

المصدر / فلسطين أون لاين