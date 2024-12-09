"العربي": حماس سلمت مصر قائمة المحتجزين المنوي الافراج عنهم في المرحلة الأولى

قال التلفزيون العربي، إن حركة حماس سلمت مصر قائمة المحتجزين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة.

ووفقا لتصريح مصدر مسؤول للتلفزيون العربي، اليوم الإثنين، فإنه تم التفاهم بشأن النقاط والمواقع التي ستنسحب (إسرائيل) منها خلال المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة.

وذكر أنه بعد أسبوع من وقف إطلاق النار يتم الإفراج عن المحتجزين والانسحاب من المناطق المتفق عليها.

وأوضح المصدر المسؤول إنه بحسب (إسرائيل) ستنسحب من معبر رفح في المرحلة الأولى وبعض المواقع في محور صلاح الدين.

وذكر أن القاهرة ستسلم قائمة المحتجزين وتناقش نقاط الانسحاب خلال يومين مع وفد إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين