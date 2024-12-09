الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود "إسرائيليين" في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم "جيش الاحتلال"، عن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" في جنوب لبنان جراء انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عسكري قرب الحدود.

وفي تفاصيل الحدث في جنوب لبنان، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، أنه أثناء عمليات التفتيش، عثرت قوة من الجيش الإسرائيلي على نفق محصّن.

وأشارت إذاعة الاحتلال، إلى أنّ أحد الأبواب في النفق كان مفخخًا والغرفة مليئة بالأسلحة والذخائر والتي تسببت في انفجار ضخم أدى إلى انهيار النفق عليهم.

وأضافت " أدى الحدث إلى مقتل قائد السرية، وضابط الاتصال الخاص به، وأحد ضباط الفصيل في الموقع، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة وتم الإعلان عن مقتله لاحقًا.

وأعلن الجيش مقتل الضابط يفغيني زينرشين، والضابط ساغي روبنشتاين، والجندي بنيامين دستاو نجوسا، والجندي إيريز بن إفرايم من كتيبة المشاة 9263، اللواء 226 في جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين