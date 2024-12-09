مروحيّات الإنقاذ هبطتْ 3 مرات".. تقارير عبريَّة تكشفُ تفاصيلَ حدثٍ أمني "صعْب" في معارك جباليا (شاهد)

كشفت وسائل الإعلام العبري، تفاصيل حول حدث أمني وصفته بـ"الصعب جدًا" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزَّة.

وأوضح موقع لبنون شيتح إيش العبري، أنّ حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الموقع العبري، أنّ مروحيات الإخلاء هبطت في شمال القطاع لإجلاء الجنود.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إنّ حدثًا أمنيًا صعبًا جدا في جباليا شمال غزة، حيث استهدف المقاومون شاحنة تقل جنود بقذيفة مضادة، وشرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان، ثلاث مرات.

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وأعلن الموقع العبري عن مقتل جنديين "إسرائيليين" من بين المصابين في الحدث الأمني بجباليا شمال غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين