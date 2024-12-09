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بحماية قوَّات الاحتلال.. عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

09 ديسمبر 2024 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال أمّنت الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحام المسجد الأقصى، والتجول في باحاته؛ قبل الخروج من "باب السلسلة"، ضمن مسارات مرتبة مسبقًا.

وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى، من أجل حمايته من أطماع المستوطنين، ومحاولاتهم فرض وقائع جديدة على الأرض.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على ديمومة الرباط، والتمسك بالحق التاريخي والديني في المسجد الأقصى، ردا على مساعي الاحتلال والمستوطنين لفرض السيطرة الكاملة عليه.

ويشار إلى أن اعتداءات الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، تزامنًا مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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